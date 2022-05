Plots drie galerijen én Kunstenhuis in Rijselstraat in Ieper

De Rijselstraat wordt stilaan dé kunststraat van de stad Ieper. Onlangs opende galerij Reichmanns er de deuren en daar recht tegenover is Kunstenhuis ‘Satelliet.K.’ te vinden. Ook op andere plaatsen in de straat is kunst het kernwoord.

“In Ieper waren er tot nu weinig of geen doorgroeimogelijkheden voor kunstenaars”, zegt schepen van Cultuur Valentijn Despeghel (Vooruit), zelf een groot kunstliefhebber. “Dat deed mij nadenken over wat we konden voorzien om die mensen hier mogelijkheden te geven.” Het resultaat van al dat denkwerk werd het kunstenhuis ‘Satelliet.K’. Dat vond onderdak in het pand waar voorheen de kringloopwinkel te vinden was. “Een ideale locatie, naast de leegstaande kapel van historisch Bellegodshuis”, aldus de schepen. Het stadsbestuur bouwde de ruimte om tot 10 ateliers die artiesten vanaf 1 juli kunnen huren. Daarnaast is er een polyvalente werkruimte, een expositieruimte en een studio voor artists in residence.

Honoré d’O

“Daar blijft het echter niet bij. Toen het nieuws van het kunstenhuis bekendraakte, kreeg ik al vlug een telefoontje van Annelies Deltour uit Langemark. Annelies vertelde me iets te willen doen rond kunst en vroeg of we konden samenwerken. Enkele maanden later kreeg ik opnieuw een telefoontje, maar dan van Filip De Cock en Bea Van Imschoot, die eveneens met een initiatief op de proppen kwamen, net als Myriam Boudry, die onlangs galerij Reichmanns opende. Ook woont ceramiste Sarah Vanhamme in de straat. De Sint-Pieterskerk, hier wat verder, kan worden gebruikt als tentoonstellingsruimte en het kunstwerk van Honoré d’O is hier te zien. ‘Satelliet.K’ wil een beetje als middelpunt optreden voor die projecten”, verduidelijkt Despeghel. “Het is fantastisch om te zien dat het zaadje wat we met het kunstenhuis hebben geplant zich aan het verspreiden is. Als stadsbestuur hadden we nooit durven dromen dat ons initiatief navolging zou krijgen van drie kunstgalerijen in dezelfde straat.”

Frock Gallery

Kunstgalerij Frock Gallery bevindt zich in de Rijselstraat 26. “We hebben de ambitie om hedendaagse kunst écht toegankelijk te maken voor het brede publiek”, zeggen Matthew J. Frock en zijn vrouw en Annelies Deltour. Matthew is een Amerikaan die Annelies ontmoette tijdens een reis in Frankrijk en zo in onze contreien verzeilt geraakte. “Daarnaast is het onze bedoeling om beloftevolle hedendaagse kunstenaars in contact te brengen met hun publiek. De kernzin van de galerij is ‘It’s the people that make the magic’. Dit vormt de ruggengraat van de opbouw van de galerij, de events, de exposities en de communicatie.” Naast tentoonstellingen met hedendaagse kunst integreert Frock Gallery een artshop in de ruimte. “Een echte winkel, waar de lokale gemeenschap, dagjesmensen en citytrippers terechtkunnen voor een uiterst origineel en kunstig cadeau”, aldus Matthew en Annelies.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kunstenaar David Debusseré stelt tentoon in galerij Reichmanns © Henk Deleu

Reichmanns

Kunstgalerij Reichmanns brengt kunstenaar, kunst en kunstliefhebber samen. “In de Rijselstraat 27B presenteren we een unieke collectie kunstwerken van hedendaagse kunstenaars”, zegt initiatiefneemster Myriam Boudry. “Het is een platform voor kunstenaars van alle niveaus: internationaal, nationaal, lokaal, opkomend en gevestigd. We kozen met opzet voor iemand van buiten de Westhoek: David DeBusseré uit het Gentse. Het is ons opzet om de zaken- en de kunstwereld dichter bij elkaar brengen. We doen dat onder meer met workshops zoals ‘hoe kunst te verzekeren?’ In het najaar organiseren we een ‘dîner en intimité’, waarbij we mensen uitnodigen met een verschillende achtergrond. De bedoeling is dat er niet wordt genetwerkt. Pas op het einde van de avond mogen de deelnemers zeggen wat ze doen in het leven.”

R121

R121 is wat verder in de straat te vinden. “Met ons project kunnen we perfect aansluiten met wat Myriam in Reichmanns doet”, zeggen kunstenaar Filip De Cock en zijn partner Bea Van Imschoot. “Er is een nood om jonge en minder jonge kunstenaars de kans te geven hun werk te tonen. We vonden een stek in de Rijselstraat 121 – vandaar R121 - waar we de mogelijk willen creëren. We zijn echter geen galerij, maar wel een vzw. Het commerciële aspect is bij ons niet echt aanwezig. Kunstenaars krijgen wel de mogelijkheid om hun werk aan te bieden.” R121 wordt momenteel nog volop gerenoveerd, maar opent op 21 mei even de (werf-)deur voor een eerste kennismaking met kunst op de werfvloer. De officiële opening en opstart wordt voorzien in het najaar 2022. Ook de andere initiatieven openen op 21 mei en dat tussen 10 uur en 18 uur. Bezoekers kunnen genieten van een jazzy sfeer met muziek, een drankje en vooral van kunst in hartje Ieper. Alle info via www.satelliet-k.be/kunst-rijselstraat.

Volledig scherm In het Kunstenhuis werden 10 ruimtes ingericht als atelier. © Patrick Sennesael