Platform 21/03 organiseert opnieuw acties tegen racisme: “Rechten voor iedereen en gelijke behandeling moeten norm zijn”

Platform 21/03 is een coalitie van middenveldorganisaties en activisten die zich sinds 2017 verenigen en rond 21 maart acties tegen racisme organiseren. Op zondag 19 maart is dat het geval in Ieper. “Racisme en discriminaties verdelen onze samenleving in A- en B-burgers en wat ons verdeelt maakt ons zwakker”, aldus de initiatiefnemers. “Racisme en discriminatie ondergraven de empathie en de solidariteit die het ons mogelijk maken om samen op te komen tegen onderdrukking en voor rechtvaardigheid. Wij vechten tegen discriminatie net omdat we vinden dat rechten voor allen en gelijke behandeling de norm zouden moeten zijn. Hoe meer kwaliteitsvolle jobs, woningen, scholen en wijken er zijn voor iedereen, hoe minder kans discriminatie bestaat. We kunnen dat enkel bereiken als we daar met velen, en samen, voor opkomen. Daarom komen we op zondag 19 maart samen in actie.” In Ieper organiseren we vanaf 14u evenementenplein nabij CC Het Perron. Iedereen is van harte welkom! Meer info via Facebook.