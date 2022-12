Plannen met tentoonstelling van Merghelynck Museum en IFFM: “Een vernieuwing is nodig”

“We zijn tevreden over wat er op stapel staat met het Merghelynck Museum. Ik denk dat het museum wel een frisse look kan gebruiken die inspeelt op de jeugd”, zei Sam Vancayseele, raadslid voor oppositiepartij Groen Ieper op de afgelopen gemeenteraad in Ieper. “We vragen ons wel af of het al nodig is de permanente tentoonstelling van het IFFM te vernieuwen.”

Mannen met hakjes

Volgens schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA) is het wel degelijk noodzakelijk om de IFFM-expo aan te passen. “Een permante tentoonstelling heeft een levensduur van 12 jaar”, aldus de schepen. “We hebben begin deze legislatuur al een kleine upgrade gedaan om nog enkele jaren te kunnen overbruggen, maar in 2028 zal een grondige vernieuwing echt nodig zijn. In 2024 gaan we op zoek naar de nodige middelen en zien we wat zowel de hogere als lokale overheden kunnen doen. Vanaf 2023 gaan we het Merghelynck Museum via digitale weg wat meer in de kijker zetten. Het jaar daarop gaan we dan aan de slag met het museum zelf. We willen dat uitspelen met enkele thema’s uit de tijd van Merghelynck, die leefde in de 18de eeuw. Toen droegen mannen hakjes en lakten ze hun nagels. Het zijn een beetje genderthema’s die ook nu spelen.”