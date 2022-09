Picanol begonnen met bouw niet hoofdkantoor: “We zorgen voor een duurzame verankering in Ieper”

Picanol Group is gestart met de constructie van zijn nieuw hoofdkantoor in zijn thuisbasis in Ieper. Het nieuwe gebouw wordt opgetrokken op het huidige bedrijfsterrein, tussen het eigen trainingscentrum en de Zuiderring van Ieper. Qua architectuur sluit het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor – in de vorm van een schietspoel – aan bij de geschiedenis van Picanol als weefmachinebouwer. “Naar aanleiding van de eerste paalfundering nodigde het bedrijf kinderen van zijn medewerkers in Ieper uit om deze mijlpaal op beeld vast te leggen”, zegt woordvoerder Frederic Dryhoel. “Een 50-tal kinderen was samen met CEO Luc Tack en burgemeester Emmily Talpe aanwezig om dit plechtige moment vast te leggen op camera. Met het nieuwe hoofdkantoor wil Picanol Group bouwen aan de toekomst én zorgen voor een duurzame verankering van de groep in Ieper.” De werkzaamheden zullen maximaal 2 jaar in beslag nemen. Het nieuwe hoofdkantoor zou volgens planning in 2024 in gebruik genomen worden.