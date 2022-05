Peter Dehaerne (53) legt eed af als gemeenteraadslid: “Mijn focus ligt op de Ieperse gezinnen, in welke vorm dan ook”

Peter Dehaerne is al sinds 1998 lid van de OCMW-raad en het Bijzonder comité voor de sociale dienst. “Ik heb altijd het sociale luik getrokken en ik wil dat ook in de gemeenteraad blijven doen”, zegt het nieuwe raadslid. “Een zaak die ik heel belangrijk vind, is het gezin, in welke vorm dat ook. We willen bijvoorbeeld meer jonge gezinnen in Ieper. Landbouw en milieu interesseren mij ook wel, maar we hebben binnen onze partij mensen die daar meer over weten dan ik.” Peter is heel tevreden dat hij zijn zitje mag innemen in de raad. “Het is toch altijd mijn ambitie geweest. Het is toch daarom dat je deelneemt aan de verkiezingen, niet?” Dehaerne is gehuwd en vader van 2 kinderen. Beroepsmatig is hij al 15 jaar directeur van de Vrije Basisschool Immaculata in Ieper. In het Bijzonder comité voor de sociale dienst wordt zijn plaats ingenomen door Lies Sampers (39).