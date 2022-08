Personeel stadhuis Ieper haalt opgelucht adem na incident met messentrekker: “Hij richtte het grote mes op zichzelf”

Zuid-West-Vlaanderen Vijf weekend­tips in het zuiden van West-Vlaanderen: uit de bol op Kamping Kitsch, fietsple­zier of tanks en oldtimers spotten

Heb je nog geen plannen voor het weekend van 20 en 21 augustus Geen nood, wij lijsten vijf leuke activiteiten in Zuid-West-Vlaanderen voor je op. Dit weekend: een fout feestje op Kamping Kitsch, snelle of mooie wagens spotten in Wervik en Ieper of met de fiets de provincie vanuit Roeselare verkennen!

8:37