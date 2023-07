Paula (89) wordt overvallen na bezoek aan de supermarkt: “Ze deed dat zo graag, maar zal nu wellicht niet meer durven”

Een bejaarde dame die op de terugweg was van de supermarkt, is vrijdagvoormiddag in de Janseniusstraat in Ieper overvallen. De dader had het gemunt op haar karretje met boodschappen, maar staakte de schermutseling halverwege om onduidelijke reden. Een buit maakte hij dus niet, maar gevolgen zijn er zeker wel.

“Mijn moeder woont in een serviceflat, maar gaat nog regelmatig te voet boodschappen doen in de Carrefour-vestiging op de Leet in Ieper”, vertelt Brigitte Denys (63), dochter van het slachtoffer. “Dat deed ze ook afgelopen vrijdagvoormiddag. Maar onderweg naar huis werd ze overvallen in de Janseniusstraat, aan het Astridpark. Een man op een fiets greep plots haar boodschappentasje beet. Er volgde een schermutseling, maar de dader slaagde er niet in om met het karretje aan de haal te gaan. Misschien heeft iets hem opgeschrikt? Ik weet het niet.”

Gekneusde ribben

Paula sloeg evenwel geen alarm, maar wandelde gewoon rustig verder naar huis. “Ze vertelde mij in eerste instantie ook niets”, aldus Brigitte. “Maar toen ik haar vroeg waarom haar polsen zo blauw waren, wierp ze alles eruit. “We zijn naar de dokter gegaan en die heeft schaafwonden aan haar polsen vastgesteld, net als gekneusde ribben. Dat is toch niet niks... Mijn moeder is nu aan het rusten, maar zal wellicht niet langer haar boodschappen zelf durven doen. Dat is erg jammer, want het is één van de weinige dingen waar ze nog van kon genieten.”

Volgens Paula was er op het ogenblik van de overval niemand in de buurt. “Of dat echt zo is, weet ik niet”, vervolgt Brigitte. “Maar er is in elk geval niemand tussenbeide gekomen. Dat kan ik ergens wel begrijpen, want je weet nooit met wie je te maken hebt. Voor hetzelfde geld wordt een mes getrokken. Nu, op die plek is het meestal rustig, vooral sinds er na de vernieuwing van het plein geen wagens meer langsrijden.”

Brigitte deed intussen via sociale media een oproep naar mogelijke getuigen. “Misschien kunnen camerabeelden — ook van private camera’s — iets opleveren?” Wie iets gehoord of gezien heeft, kan contact opnemen met Brigitte via het nummer 0475/32.55.82., of rechtstreeks bij de lokale politie melding maken.

