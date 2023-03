“Pas twee maanden geleden gekocht.” Guy (23) ziet auto verloren gaan bij brand

“Je bent heel stout geweest en moet poepeklets krijgen”: aan helse pijnen lijdende Lynn (35) werd misbruikt door verpleger

“Ik hoop dat die man mij ooit in de ogen zal kijken om zijn verontschuldigingen aan te bieden.” Net op het moment dat ze heel veel pijn leed, werd Lynn De Pelsmaeker (35) uit Geluwe niet geholpen door een verpleger uit Ieper, maar wel aangerand. Een van zijn vier andere slachtoffers stapte uit het leven. Nu de man is veroordeeld heeft de vrouw, een jaar na de feiten, de moed om met haar verhaal naar buiten te komen. “Voor hem was het een medische ingreep.”