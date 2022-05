Paramotorvlieger Mathieu Deramoudt vliegt de Blimp tegemoet: “Deze kans krijg je maar een keer”

Heel veel streekbewoners zagen op 9 mei hoe het luchtschip de Goodyear Blimp over het zuiden van onze provincie vloog richting Engeland. Het schip is eigendom van Goodyear en Zeppelin en wordt vooral gebruikt om luchtbeelden te maken van motorsportevenementen en doet dienst als herkenningspunt. Het tuig, waarvan een eerste prototype in 1917 in Chicago de lucht inging, is 75 meter lang en heeft een inhoud van 8.425 kubieke meter. De Blimp heeft een maximumsnelheid van 125 km per uur en vliegt het best op 300 meter hoogte, net iets lager dan de Eifeltoren. De Goodyear Blimp doet momenteel verschillende plaatsen in Europa aan.