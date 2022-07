Papascouts zingen voor vrede in Oekraïne: “Elke daad van verzet begint met een klein gebaar”

Dranouter Oproep van Festival Dranouter levert extra vrijwilli­gers én meer tickets op

De organisatie van Festival Dranouter is tevreden. Onlangs liet ze weten dat het aantal tickets zou worden beperkt door een acuut gebrek aan vrijwilligers. “Onze oproep is niet in dovemansoren gevallen: er hebben zich al heel wat extra vrijwilligers ingeschreven waardoor we kunnen opschalen.”

13 juli