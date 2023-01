Paas- en zomersportkampen 2023: “Alle sportkampen zijn volledige dagkampen”

“Naast de 2 weken in de paasvakantie met 21 sportkampen worden vanaf 3 juli aanstaande maar liefst 76 zomersportkampen voor verschillende leeftijden georganiseerd”, aldus de dienst. De kampen vinden plaats in of starten aan het Stedelijk Sportcentrum in Ieper. Alle sportkampen, die plaatsvinden of starten aan het Stedelijk Sportcentrum, zijn volledige dag-kampen met start om 9.00 uur en einde om 16.30 uur, ook de kleutersportkampen. Er is gratis opvang ’s morgens vanaf 7.45 uur en ’s avonds tot 17.30 uur. Over de middag moeten alle deelnemers in het Sportcentrum blijven voor een warm middagmaal of een eigen lunchpakket. Het volledige programma kan je vanaf 18 januari a.s. terugvinden op www.ieper.be/sportanimatie. Inschrijven kan online via www.ieper.be/sportanimatie voor de Paassportkampen vanaf 19 januari om 18.00 uur en voor de Zomersportkampen vanaf 21 januari om 14.00 uur.