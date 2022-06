Overvallers bleven lange tijd onder de radar, maar werden geklist door loslippige partner: “Twaalf jaar cel? Dan zie ik mijn zoontje niet meer”

Alana Castrique met nationale ploeg in Dwars door de Westhoek: “Het grote doel is eind juli de Tour de France”

Chiara Consonni (22) toonde zich zondag tijdens een massaspurt de snelste in Dwars door de Westhoek, met start en aankomst in Boezinge. De Italiaanse behaalde er op de kasseien haar tweede zege. Eerder won ze in de spurt Dwars door Vlaanderen in Waregem. Alana Castrique uit Ploegsteert werd twintigste. Ze behoorde tot de selectie van de nationale ploeg.

6 juni