Overgebleven iglo’s Grote Markt nu ook weggenomen uit voorzorg voor hevige wind

Ieper WEERBE­RICHT. Vanochtend kans op bewolking in Ieper

Vanmiddag begint met regen, dit zal rond 11 uur beginnen en ongeveer 6 uur aanhouden. In de loop van de avond wordt het tijdelijk droger. Er wordt een stevige wind uit het zuidwesten verwacht die later op de dag matiger wordt, de temperatuur ligt tussen de 10 en 12 graden. Tegen de nacht, rond 20 uur, gaat het over in regenachtig.

30 december