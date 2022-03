‘Over Schatten’: “Laat je voorwerpen taxeren door een expert”

“Veel mensen kijken geboeid naar tv-programma’s al ‘Rijker dan je denkt’, ‘Tussen Kunst en Kitsch’ of ‘The Antiques Roadshow’. Wat we gaan doen in Elverdinge valt daarmee te vergelijken”, zegt initiatiefnemer Diederik Vandenbilcke. “Wij houden het echter een stuk bescheidener. We nodigen twee experten uit op het vlak van ‘kunst en antiek’, één expert voor ‘zilver’, een expert ‘speelgoed’ en een expert ‘vintage en design’. Het is de bedoeling om de binnengebrachte voorwerpen te bespreken, te beoordelen en te taxeren.”

Davidsfonds

“Ik ben nogal fan van programma’s als ‘Rijker dan je denkt’ en daarnaast bezoek ik vaak rommelmarkten en ben geboeid door kunst en antiek. Eind jaren ‘90 hebben we dat al een paar keer iets dergelijks georganiseerd met conservator Jan Dewilde en antiquair Bruno Speybrouck als specialisten, onder de titel ‘Schatten Schatten’. Recenter deden we dat in samenwerking met de Cultuurraad en Davidsfonds in de Kazematten en in het Museumcafé onder de noemer ‘Brol of Waardevol ?’. Dominiek Vandendriessche is een quiz-compagnon van mij en voorzitter van Davidsfonds-Elverdinge en ‘t idee om het nog eens te organiseren, daar had hij wel oren naar”, vertelt Diederik.

Elk jaar

De expertisedag vindt plaats in Den Elver in Elverdinge op zondag 10 april tussen 13 uur en 17 uur. Mensen mogen maximum 2 voorwerpen voorleggen en deelnemen kost 2 euro per persoon. De organisatoren hopen het evenement jaarlijks te kunnen herhalen. Inschrijven via www.ikdoeaancultuur.be/activiteiten of gewoon de dag zelf langskomen.