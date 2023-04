Oven zorgt voor rook in keuken jeugdhuis JOC in Ieper

KIJK. Koordloper balanceert 350 meter ver boven Ieper, 45 meter hoog: “Belgisch record is bijzaak, show met muziek klopte”

Spektakel op het straattheaterfestival De Gevleugelde Stad in Ieper, waar een acrobaat van de Mechelse koorddansgroep Lyapunov zaterdagnamiddag over een afstand van 350 meter tussen belfort en Sint-Jakobskerk balanceerde, op 45 meter hoogte. En zo het record ‘langste lijn boven een stad in België’ brak. “We springen hier in het oog, maar ook alle andere artiesten zijn zeker de moeite waard”, benadrukt een bescheiden Johan Wuyts, oprichter van Lyapunov.