Oudste inwoner van de Westhoek laat herfstprik plaatsen: “Waarom zou ik dit niet doen?”

Ieper/Lo-ReningeDe 108-jarige (!) Godelieve Voet uit Lo-Reninge ging donderdag voor de 5de keer langs in het Vaccinatiecentrum Westhoek in Ieper. Het kranige oudje is daarmee een voorbeeld voor mensen die nog twijfelen hun herfstbooster te halen. “Ze is er nog nooit ziek van geweest”, zegt haar kleinzoon.

“Het is de 5de keer dat mémé naar hier komt en nooit is ze er ziek van geweest”, zegt Danny Cool, de kleinzoon van de 108-jarige Godelieve Voet uit Lo-Reninge. “In oktober 2020 raakte zen wel besmet en we dachten toen dat we afscheid zouden moeten nemen. Ze overleefde het echter. Daarom vindt ze het belangrijk dat ze haar boosterprik komt halen. Ze doet het echt uit vrije wil”, zegt kleinzoon Danny Cool. “Ze is voor haar leeftijd nog in prima conditie. Het feit dat ik haar rolstoel aan de deur mag laten staan, zegt genoeg.”

“Ik blijf hier rondlopen hé”, grapt Godelieve. “Als je met een boosterprik kan worden geholpen, waarom zou je het niet doen?”

Vrijwilligers

“Tot 29 oktober prikken we nog dagelijks van maandag tot en met zaterdag”, weet Heleen Debaene, coördinator van Eerstelijnszone Westhoek. “Daarna is er enkel nog om de 3 weken een vaccinatiemoment is. Het callcentrum blijft operationeel en mensen kunnen een afspraak blijven maken via het nummer 0800/30.70.4. of via de website met de vaccinatiecode.” Voor de herfstbooster stuurde de eerstelijnszone 75.000 uitnodigingen uit en gingen daar een 40.000-tal mensen op in. Binnen de zorgvoorzieningen is de vaccinatiegraad groot. “Veel mensen vinden het toch belangrijk om hun prikje te komen halen, wat goed is. Gelukkig kunnen we blijven rekenen op een groep vrijwilligers die nog steeds met heel veel enthousiasme komen helpen.”

Rechtvaardige samenleving

In het kader van de YOUCA Action Day kwamen 2 scholieren een handje toesteken in het vaccinatiecentrum. YOUCA is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Tibo Pannecoucke (16) uit Ieper en Niels Boury (15) uit Wijtschate kozen zelf om de dag in het vaccinatiecentrum door te brengen. Beiden lopen ze school in het atheneum in Ieper. “We werken de hele dag mee en daarvoor gaat 55 euro naar een goed doel. Het was een heel interessante dag.”

Volledig scherm Godelieve Voet samen met coördinator Heleen Debaene, twee scholieren die in kader van de YOUCA Action Day een handje kwamen helpen en een vrijwilliger. © Henk Deleu

