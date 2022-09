Ouders Steunen in Opvoeden nodigt Peter Adriaenssens uit voor 10de verjaardag

“Binnen de regio’s Ieper, Poperinge, Wervik, Kortrijk en Waregem staat OSiO in voor opvoedingsondersteuning aan ouders of andere opvoedingsfiguren”, zegt Herwig Vanroose van Ons Tehuis. “Ze doen dit aan de hand van pedagogisch adviesgesprekken of ouderbijeenkomsten over verschillende opvoedkundige thema’s, zoals bijvoorbeeld: hoe omgaan met pubers en mijn kind en internet. Daarnaast richt OSiO zich op sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren. OSiO is een buitenbeentje binnen de Vereniging Ons Tehuis. Deze werking is als enige niet erkend door het Agentschap Opgroeien en hiervoor en we krijgen geen subsidie.”

Om de viering van het tienjarig bestaan kracht bij te zetten, pakt OSiO uit met ‘OSiO FEEST!’. Daarbij komt de Leuvense kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens de lezing ‘The Next Gen’ geven. “Hij toont daarin aan hoe we vaardigheden van onze jongeren kunnen sterken in een steeds complexer wordende maatschappij. In een werelddeel dat alles in vraag stelt en vaak polariseert, groeit een generatie jonge tieners op in heel diverse gezinsvormen. Ze zijn omringd door allerhande sociale media waar het niet altijd simpel is om waarheid van leugen te onderscheiden. Wat kunnen we doen om deze jeugd te leren houden van complexiteit en daar toch een gezonde waardenkeuze in te ontwikkelen? Hij ziet het als een opdracht voor de jeugd én de ouders”, klinkt het.