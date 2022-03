Ouderdomsdeken Ieperse CD&V stopt als gemeenteraadslid: “Ik voelde mij altijd meer ambtenaar dan politieker”

Jan Breyne werd geboren op 3 januari 1950 en studeerde sociologie aan Katholieke Universiteit Leuven. Tussen 1972 en 1983 was hij diensthoofd toerisme in Ieper. Ook werkte hij een tijd op het kabinet van Yves Leterme. In 2012 stelde Jan zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en werd fractieleider voor het kartel CD&V/N-VA. In oktober 2018 stelde hij zich opnieuw verkiesbaar, maar belandde dan samen met zijn partij CD&V op de oppositiebanken. “Ik heb altijd graag lid geweest van de gemeenteraad, maar voor mij is de cirkel rond”, zegt Jan. “Mijn afscheid is ook niet onverwacht. Ik had eerder al gezegd dat ik niet zou blijven tot het einde van de legislatuur. Als de partij zegt dat jongeren bij ons meer plaats moeten krijgen in onze uitvoerende organen, dan ben ik als oudste verplicht om plaats te maken.”

Respect

Hoewel hij tijdens zijn laatste gemeenteraadslid tijdens een debat door Nancy Six (Ieper2030) nog pretenties en arrogant werd genoemd, heeft hij toch het gevoel dat er veel respect voor hem is. “Ach, als ik van niemand tegenstand had verwacht op mijn laatste raad, was dat wel van Nancy, maar we kunnen samen door dezelfde deur hoor. Het is een beetje het politiek spel. Ik heb haar ook nog op de rooster gelegd, de balans is dus in evenwicht (lacht). Ik heb toch de indruk dat mijn werk hier in de gemeenteraad niet voor niets is geweest. Het klinkt pretentieus, maar partijpolitiek is eigenlijk niet echt aan mij besteed. Ik heb altijd opengestaan voor goede ideeën van andere partijen. Ik heb het gevoel dat wij goede oppositie voeren, maar ook de meerderheid doet haar best. Laat ons verder samen werken voor het welbevinden van alle Ieperlingen.”