Oude grafsteen geeft geheimen nog niet prijs: “Niet het graf van Toetanchamon, maar mysterie blijft”

Ieper wachtte deze ochtend in spanning af of er zich iemand onder de grote grafsteen bevond die door archeologen werd gevonden op het plein voor de Sint-Maartenskathedraal. Dat bleek niet het geval, maar het verhaal is niet ten einde. Het blijft zoeken naar de man (of vrouw) die ooit onder de steen werd gelegd. “Het zal geen eenvoudige sterveling zijn geweest”, aldus Iepers schepen Philip Bolle (Vooruit). Lees hier wat we nu al weten over het mysterie.