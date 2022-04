Origine manier om wildplassers weg te houden: eigenaar bosje vraagt geld, maar overtreders worden (blijkbaar) gefilmd

VOETBAL TWEEDE NATIONALE A KVK Westhoek pakt in blessure­tijd verdiend punt in derby op Gullegem

Met een doelpunt in de extra tijd behaalde KVK Westhoek op FC Gullegem verdiend een punt. In de eerste helft wrongen de bezoekers enkele open kansen de nek om, na de rust was de thuisploeg het meest in balbezit, evenwel zonder echt open kansen te creëren. Het 1-1-gelijkspel is de juiste uitslag.

3 april