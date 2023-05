Organisatoren Klaasbal bezorgen voetbalploeg vzw Vondels een nieuw trainingspak: “Hopelijk pakken ze weer goud op de Special Olympics in Mechelen”

Kunst in Ieper: weekend vol hedendaag­se kunst en cultureel erfgoed

In 1 jaar tijd openden in Ieper 4 galerijen. Ook lanceerde de stad het kunstenhuis Satelliet K. Samen met alle galerijen, kunstminnende ondernemers en musea is er in het weekend van 20 en 21 mei de eerste editie van het event ‘Kunst in Ieper’.