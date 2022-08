Organisatoren Frontnacht roepen op om zondag tóch af te zakken naar IJzerwake, politie en stad op scherp: “Bedaar de gemoederen”

“Na de hysterische hetze is onze vrije meningsuiting de nek omgedraaid”, schrijven de organisatoren van Frontnacht op hun sociale media. “Met dit verbod wint links een veldslag, maar niet de cultuuroorlog. Na de IJzerwake volgt een procedure ten gronde bij de Raad van State om fundamenteel onze vrije meningsuiting te vrijwaren en duidelijk te maken dat censuur niet kan. Ook al wil links nu ook de IJzerwake verbieden, we gaan gewoon door. Laten we er dus samen eendrachtig een manifestatie van maken voor Vlaams zelfbestuur, voor ons volk, voor ons recht en ons recht op vrije meningsuiting. Elke Vlaming die voor vrijheid en tegen censuur is moet op 28 augustus om 11 uur in Steenstraete bij Ieper zijn! Hopelijk tot dan!”

Moeilijk in te schatten

Volgens de politie roepen ook andere, meer dubieuze groeperingen op om naar de IJzerwake te komen, na het annuleren van Frontnacht. Dat festival kreeg van het Ieperse stadsbestuur geen vergunning omdat sommige bands gelinkt waren aan neonazistische en neofascisten organisaties. “De politie werkt samen met verschillende informatiediensten die meerdere kanalen screenen”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van politie Arro Ieper. “Er zijn verschillende groeperingen die oproepen om aanwezig te zijn. Wij houden hiermee uiteraard rekening bij onze inzet van politiemensen. Het is echter moeilijk in te schatten welke aantallen die oproep zullen beantwoorden.” De lokale politie heeft bijstand gevraagd van omliggende korpsen en van de federale politie.

Voorpost aanwezig op de IJzerwake (Foto genomen in 2015). Voorpost is een actiegroep werkzaam in Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika, die een hereniging van Vlaanderen met Nederland in een Groot-Nederlands ideaal nastreeft.

Plaatsvervangend burgemeester Philip Bolle (Vooruit) waarschuwt de organisatoren van de IJzerwake. “Een verantwoordelijke organisator moet er vooral voor zorgen dat de gemoederen bedaard worden en niet dat er oproer wordt gepredikt. De voorbij edities zijn allemaal vlekkeloos verlopen en ik denk dat het in hun belang is dat dat ook dit jaar gebeurt. Loopt het uit de hand, dan gaan wij onze houding voor volgend jaar in overweging nemen en wordt hun vergunning zeker in vraag gesteld.”

Blood & Honour

Opvallend is dat de grond die rond het monument van de gebroeders van Raemdonck ligt eigendom is van rechtse vzw’s. Zo moeten de organisatoren van het evenement geen toestemming vragen aan een landbouwer om er hun feestje te mogen houden. “De bezoekers aan de IJzerwake gaan van Vlaamse intellectuelen tot neonazi’s”, weet historicus en oorlogsgids Christophe Deconinck. “Er zijn enkele organisaties die hun naam aan de IJzerwake linken, zoals Voorpost en V.M.O. Het is ook geweten dat de bewaking van de IJzerwake in handen is of is geweest van mensen gelinkt aan Blood & Honour.”

20150830 - STEENSTRATE, BELGIUM: Illustration picture shows the 14th edition of the 'IJzerwake' ceremony at the 'Gebroeders Van Raemdonck Monument' in Steenstrate, near Ieper (Ypres), Sunday 30 August 2015. The IJzerwake commemorates the victims of the two World Wars combined with a rally for Flemish independence. The event derives its name from the Ijzer (Yser) river where the most deadly battles of WWI were fought.