Opvallende ‘kerstiglo’s’ in het kerstdorp: “Als alternatief voor de schaatspiste”

Reningelst Bedrijf Kronospan plant 2.500 m2 nieuw bos aan in natuurre­ser­vaat Sulferberg: “Meerwaarde voor inwoners en voor toerisme”

In het natuurpuntreservaat Sulferberg in Reningelst is een 2.500 vierkante meter groot nieuw bos aangeplant. Dat gebeurde met financiële steun van de firma Kronospan. “Kronospan wil in 22 landen samen een miljoen bomen in de grond stoppen.”

29 november