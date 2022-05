Oppositie ferm ontgoocheld in nieuw mobiliteitsplan: “De grootste teleurstelling van deze legislatuur, een gemiste kans”

IeperHet nieuwe mobiliteitsplan voor Ieper werd maandag op de gemeenteraad voorgelegd. Hoofdlijn van het plan is een bereikbare stad en deelgemeenten. “We willen zoveel mogelijk mensen te voet of met de fiets, maar ook het openbaar vervoer en de wagen blijven voor velen noodzakelijk, vooral voor wie minder mobiel is of wie snel een boodschap wil doen op weg van het werk.” Het plan kan op weinig begrip rekenen bij de oppositie.

Met een lokaal mobiliteitsplan legt een stad belangrijke principes vast voor de uitbouw van het mobiliteitsbeleid. Het gaat specifiek over thema’s zoals fietsroutes, zwaar vervoer, wegencategorisering en snelheidsregimes. De opmaak ervan is niet meer verplicht, maar zo’n plan biedt het bestuur een kader waaraan dan concrete beleidsinitiatieven verder getoetst kunnen worden. Het vorige Ieperse mobiliteitsplan is al meer dan tien jaar oud en op vlak van trends en evoluties sterk verouderd.

Fietsstraten of fietszone

“Voorop in het plan staat de ambitie van een bereikbaar Ieper voor iedereen”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Dat maakt een stad aantrekkelijk om er te wonen, te werken, te ondernemen, te bezoeken. Doorgaand verkeer in het centrum daarentegen willen we ontmoedigen. Het mobiliteitsplan zet volop in op het stimuleren van fietsgebruik, zoals het uitbouwen van een goed uitgeruste, veilige fietsring en verder optimalisatie van de fietsnetwerken en -voorzieningen.”

In 2015 werd beslist om geen volledig nieuw plan uit te werken, wel om het bestaande plan te verbreden en te verdiepen. Drie thema’s werden daarbij specifiek naar voren geschoven: het fietsbeleid, circulatiemaatregelen en trage wegen. Het plan legt daarrond enkele belangrijke krijtlijnen vast. “Rond fietsbeleid wordt een goed uitgeruste en veilige fietsring uitgetekend rond de stad, waar de fietser zoveel mogelijk voorrang heeft”, verduidelijkt burgemeester Emmily Talpe. “De invoering van fietsstraten of fietszone wordt onderzocht. Het plan voorziet extra fietsenstallingen op strategische locaties doorheen centrum en deelgemeenten. Daarnaast is het de bedoeling om een goede circulatie te krijgen: de doorstroming rond het centrum van Ieper te verbeteren en zo het doorgaand verkeer te weren. Er worden enkele concrete voorstellen geformuleerd voor de Plumerlaan en de stationsomgeving. Den derde moeten trage wegen een grote meerwaarde bieden voor recreatieve en functionele verplaatsingen, te voet of met de fiets. Er zal een actieplan worden opgesteld om die wegen optimaler in te zetten in deze netwerkvorming voor trage weggebruikers.”

Openbaar vervoer

Hoofdlijn van het nieuwe mobiliteitsplan is een bereikbare stad en deelgemeenten. “Dat is essentieel voor de vele bewoners, maar ook voor bezoekers, handelaars en horeca”, aldus de burgemeester. “We willen zoveel mogelijk mensen te voet of met de fiets, maar het openbaar vervoer en de wagen blijven voor velen noodzakelijk. Voor wie minder mobiel is of wie snel een boodschap wil doen onderweg van of naar het werk, moet dat kunnen. We zetten verder in op shop&go-parkeerplaatsen waar men gratis kan parkeren voor 30 minuten. Dat zorgt voor een optimale rotatie. De parkeerdruk verlichten maakt het voor bewoners een pak aangenamer. Voor wie langere tijd in het centrum doorbrengt, zoals bezoekers of werknemers, zijn er de gratis randparkings of de parkeerplaatsen betalend lang parkeren. Het parkeerbeleid werd vorig jaar geoptimaliseerd en werpt z’n vruchten af.”

Mobipunt

Andere aspecten waar het stadsbestuur zeker op wil inzetten zijn elektrische oplaadpunten, het ondertekenen van het werfcharter voor zwaar verkeer, verder uitbouwen van veilige schoolomgevingen en deelmobiliteit. Zowel het centrum als elke deelgemeente krijgen een mobipunt, waar overgestapt kan worden van het ene vervoersmiddel op het andere. “Het mobiliteitsplan is een lijvig document, maar wel heel belangrijk voor onze stad. We willen de Ieperlingen er goed over informeren. Daarom plannen we in de Iedereen Ieper editie van september een uitgebreide communicatie.

“We zijn ferm ontgoocheld in dit plan”, reageerde oppositielid Katrien Desomer (CD&V). “Het is jammer dat dit plan verder bouwt op het mobiliteitsplan van 10 jaar geleden. Als er één beleidsdomein is dat in de laatste jaren enorm geëvolueerd is dan is het wel mobiliteit. Het centraal plaatsen van de fietser vinden we wel positief. En dat vinden we terug in heel wat acties. We vinden wel dat de plaats van de fietser te eenzijdig wordt benaderd. Het heeft geen zin om op papier de fietser prioritair te beschouwen in de binnenstad als daar geen enkele actie tegenover staat om de wagen te ontmoedigen. Dat is een gemiste kans. U hoort ons niet pleiten voor een autovrijcentrum, zover willen ook wij als CD&V niet gaan. Maar nu plaatsen jullie koning fiets onder keizer auto in de rangschikking en is er zelfs van autoluw geen sprake.”

Schepen van Mobiliteit

“We blijven vragende partij voor meer laad- en loszones zeker in de binnenstad”, vervolgt Peter De Groote (CD&V). “Dit zowel voor de handelaars en hun toeleveranciers, maar des te meer om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te garanderen. Nu wordt er, noodgedwongen, te veel op de rijweg of op het voetpad geladen en gelost. Jullie hebben ondertussen opnieuw 2 laad- en loszones teruggebracht in alle stilte. Twee, op een kern met om en bij de 250 handelszaken. Trouwens, deze op de Grote Markt is zodanig onduidelijk aangeduid dat niemand door heeft dat dit een laad- en loszone is.”

“Bij de opmaak van het plan werd niet geluisterd naar advies, van de oppositie, noch van de adviesraden”, zegt Jordy Sabels van Groen Ieper. “We zijn als fractie het meest teleurgesteld in Vooruit Ieper. Een mobiliteitsplan waarin zij duidelijk weinig invloed hadden, ligt nu voor. De verkiezingsbeloften van deze partij worden allemaal naar de vuilbak verwezen. Geen wandelgebied, geen fietszones, geen autoluwe kern, vooral voor hen is het een gemiste kans. Deze gemiste kans komt er door ons vooral omdat er geen effectieve schepen is van mobiliteit. De bevoegdheid valt nu onder het zware takenpakket van de burgemeester, waardoor dit plan een gedrocht geworden is waarin er nooit echte en gedurfde keuzes gemaakt werden. Dit is voor ons de grootste teleurstelling van deze legislatuur, een gemiste kans.”