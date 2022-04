Opnieuw Dolle Dagen in Ieper: “Voordelig winkelen in centrum van de stad”

Diksmuide “Pak die illegale reclame­trai­lers hard aan”: Vooruit klaagt de talrijke onwettige reclamecon­struc­ties aan

Kurt Vanlerberghe (Vooruit) is het beu dat er her en der reclamevoertuigen opduiken in landbouwgebied in Diksmuide. Volgens hem staan die er illegaal want er is een omgevingsvergunning voor nodig. Hij vraagt dan ook dat het stadsbestuur streng optreedt.

