Opmerkelijk Duits kunstenaarsduo stelt tentoon in Frock Gallery: “Beiden vormen een interessant geheel”

In de Rijselstraat in Ieper openden Annelies Deltour en haar Amerikaanse echtgenoot Matthew ‘Matt’ Frock de Frock Gallery. Matt is een kunstschilder en heeft een atelier in de galerij. Momenteel loopt er een expositie met opvallend werk van de Duitse kunstenaars Ulrike Balkau en Dirk Groß. “Van de werken die hier te zien zijn, startte Ulrike met het hoofd dat ze maakt uit beton”, legt Matt uit. “Daarna voegt ze daar nog zaken aan toe. Alle hoofden zijn verschillend.

“Ik heb bewust mijn vingers in de wonden van de tijd gestoken door complottheorieën, onrecht, stalking, verbod op vrijheid van meningsuiting, vreemdelingenhaat te materialiseren en te koppelen aan echte gezichten. Deze kunst is mooi, hoewel het – of juist daarom – een standpunt inneemt”, zegt de kunstenares op de website van de galerij.

Schilder Dirk Groß is een vriend van Ulrike Balkau. “Ik noem hem een schilder van het creatief proces”, aldus Matt Frock. “Hij denkt altijd aan nieuwe manieren om een interessant werk te maken waarvan niemand begrijpt hoe hij het doet. Hij is zeer specifiek en heel gedetailleerd. Het lijkt soms dat zijn schilderijen gemaakt zijn door een machine. De man maakt bovendien zijn eigen kaders voor zijn werken. Het vakmanschap dat beide kunstenaars tonen is opmerkelijk, maar het zijn twee totaal verschillende artiesten. Ze vormen echter een interessant geheel.” Het werk van beide kunstenaars is nog te bekijken tot 28 oktober in de Frock Gallery in de Rijselstraat 26 in Ieper. Alle werken zijn te koop. Meer info via www.frockgallery.com.