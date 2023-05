Ophélie wint Young Women in Public Affairs award voor inzet rond menstruatiearmoede

Ambassadri­ce VeloVeilig Vlaanderen Jaimy-Lee Six fietst mee met leerlingen Lyceum: “Vooral belangrijk dat kinderen leren fietsen in groep”

De HLN-campagne VeloVeilig Vlaanderen streek dinsdag neer in Ieper. Ambassadrice voor West-Vlaanderen Jaimy-Lee Six fietste er mee met leerlingen van het Lyceum. “Fietsveiligheid is in onze school een topprioriteit”, zegt adjunct-directeur Inge Opsomer.