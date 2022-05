Opgepast voor mogelijke oplichting met slijpers-aan-huis

Een inwoner van Ieper kreeg dinsdagnamiddag bezoek van iemand die zich voordeed als een vertegenwoordiger van een bedrijf in Bailleul (Belle, net over de grens met Dranouter in Frankrijk) dat gespecialiseerd is in het slijpen en behandelen van boren. De man stelde voor om enkele boren mee te nemen voor een gratis behandeling. De verdachte, die Frans spreekt, zei niet hoe de firma heet waarvoor hij werkt en gaf ook z’n eigen naam niet op. De Ieperling rook onraad en ging niet op het aanbod in. De vermoedelijke oplichter rijdt rond in een grijze Mercedes break met Franse nummerplaat. Wie de man aan de deur krijgt, wordt verzocht niet in te gaan op zijn vragen maar wel om onmiddellijk de politie te verwittigen op het nummer 057-230 500.