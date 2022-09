Opendeurdag Ieperse brandweer krijgt extra feestelijk tintje met overhandiging sleutels nieuwe autopomp

Een nieuw interventievoertuig is altijd een feestelijke gebeurtenis in een brandweerpost. Dat was zondag niet anders in Ieper, waar burgemeester Emmily Talpe en zonecommandant Kristof Dorné symbolisch de sleutel van een gloednieuwe multifunctionele autopomp overhandigden aan de Ieperse blussers. Daar hoorde zelfs een showelement bij, met bombastische muziek en een rookgordijn. De nieuwe autopomp werd zo één van de blikvangers tijdens de opendeurnamiddag die volgde. De hemelsluizen gingen bij de start nog fel open maar de pompiers hadden duidelijk eieren naar de arme Klaren gedragen. Want net op het moment dat de meeste bezoekers verwacht werden, verscheen een aangenaam herfstzonnetje. De informatiestanden konden op heel wat belangstelling rekenen, maar ook de activiteiten waar de bezoekers zich konden uitleven, kregen veel bijval.