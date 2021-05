Op zoek naar de Ieperse Rechtvaardige Rechters: botsen archeologen straks op schilderijen die in WO I verdwenen uit kathedraal?

Poperinge/Ieper Binnenkort Over­Kop-hui­zen in Ieper en Poperinge: “De vraag van jongeren naar een luisterend oor is groot”

4 mei In Poperinge en Ieper komt er een OverKop-huis, dat is een laagdrempelige pleisterplaats voor jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. In een ongedwongen sfeer kan er ook hulp geboden worden op vlak van mentaal welzijn. “Dit initiatief is meer dan welkom in onze streek. We pakken deze kans met beide handen”, zegt Poperings schepen Loes Vandromme (CD&V). Ook Menen en Kortrijk krijgen een OverKop-huis.