Op culinaire wereldreis in ’t Groenhuis: “Ontdek de lekkerste nationale gerechten”

’t Groenhuis aan de Meenseweg in Ieper is een plek waar nogal wat mogelijkheden zijn. Zo kan er een zaal worden afgehuurd om een feestje te organiseren voor maximum 150 man. Er zijn regelmatig concerten en op de zolderverdieping is er ruimte voor coworking en te vergaderen. Het eetcafé biedt van maandag tot en met vrijdag een lunch aan en er kan van de kaart worden gegeten. Samen met kok Kenneth Coussaert organiseert uitbater Dieter Valentin nu vrijdag voor het eerst een avond onder de noemer ‘De wereld rond met….’t Groenhuis.’ “Het is de bedoeling dat we telkens gerechten uit een gastland klaarmaken”, aldus Dieter. “Nu vrijdag 7 oktober beginnen we in Duitsland. Op het menu staat Flammkuchen met een fris slaatje en rundsroulade, rode kool, aardappelen en uiensaus. Voor dessert serveren we een Berlijnse bol.” De volgende haltes op de reis zijn Zweden (4 november) en Zwitserland (2 december). “Als het voorjaar eraan komt dan trekken we meer naar het zuiden voor landen meer passend bij zomerse temperaturen”, aldus nog Dieter. Een menu kost 45 euro per persoon en daarin zijn inbegrepen: voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Drankjes dienen apart te worden betaald. Vooraf inschrijven via info@groenhuis.be of 0490/45.17.16. Meer info via www.tgroenhuis.be.