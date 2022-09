Oorlogsheld die aan landing van Normandië deelnam op Last Post: “Lang geleden dat we nog zo iemand op bezoek kregen”

De Brit Frederick Adamson werd geboren in het Engelse Rotherham in South Yorkshire en verhuisde toen hij 6 jaar was naar Conisbrough, samen met zijn vader die er in de koolmijn ging werken. Hij diende tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Kings Own Yorkshire Light Infantry (KOYLI). Die eenheid maakte deel uit van het Britse leger en bestond officieel tussen 1881 en 1968, maar voorgangers gaan terug tot in 1755. Frederick Adamson werd soldaat op 15 februari 1940. Na zijn basistraining verbleef hij meer dan 2 jaar in IJsland tot in augustus 1942. Zijn eenheid nam deel aan Operatie Overlord, wat de codenaam is voor de grootscheepse landing op de Normandische kust op 6 juni 1944. Ook Frederick trok mee naar Frankrijk om te strijden.