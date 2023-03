Oorlogsdagboek van Jules na meer dan 100 jaar terug thuis: “Het vertelt ons een opmerkelijk verhaal van een opmerkelijk man”

Educatieve gids Wouter neemt jongeren mee op sleeptouw door het In Flanders Fields Museum: “Hopelijk wordt mijn werk op een dag overbodig”

“Het In Flanders Fields Museum is duidelijk mee met de actualiteit” Twee 16-jarige scholieren spreken met enthousiasme over de educatieve tour waaraan ze dinsdag in het Ieperse museum deelnamen. “De toestand in Oekraïne toont aan dat wij ons verhaal jammer genoeg moeten blijven vertellen aan de jongeren”, zegt Wouter Sinaeve (49), die met de regelmaat van de klok scholieren door het museum gidst. “Je hoeft echter die gasten niet in een soldatenpak te stoppen om ze de oorlog te laten beleven.”