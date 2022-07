Ook blauwalgen in water vestinggrachten: “Na contact met de huid snel afspoelen”

Ieper Brandje in liftkoker snel geblust

In een appartementsgebouw in de Surmont de Volsberghestraat in Ieper ontstond maandagmiddag brand in de liftkoker van de lift. Op dat moment was ook iemand aanwezig in de lift. De persoon kon snel bevrijd worden, ook het brandje was snel geblust.

18 juli