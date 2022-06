Ooit uit Ieper weggevlucht voor de Duitsers, nu is oud-hoofdredacteur Magnum Jimmy Fox overleden: “30 jaar lang bepaalde hij welke foto’s internationale faam vergaarden”

Ieper/ParijsIn Parijs is afgelopen zaterdag op 87-jarige leeftijd de in Ieper geboren Jimmy Fox overleden. Jimmy, die een Britse vader en Vlaamse moeder had, ontvluchtte als vijfjarige jongen de Kattenstad toen WO II uitbrak. Hij werd fotograaf en schopte het zelfs tot hoofdredacteur van fotoagentschap Magnum. “Hij bleef met veel plezier naar Ieper komen, waarbij hij steevast enkele woordjes in ons dialect sprak.”

Bij weinig Ieperlingen doet de naam Jimmy Fox een belletje rinkelen. Onterecht, want deze man heeft een levensverhaal om U tegen te zeggen. Jimmy, die eigenlijk James A. Fox heette, woonde in Parijs waar hij werkte als fotograaf en zelfs chief editor van het wereldberoemde fotoagentschap Magnum werd. Dominiek Dendooven, wetenschappelijk medewerker in het In Flanders Fields Museum, heeft goede herinneringen aan Fox. Dominiek leerde de man kennen tijdens opzoekingswerk voor diens boek over de Britse gemeenschap in Ieper.

Oer-Brits

Jimmy Fox werd in 1935 geboren in Ieper als jongste kind en enige zoon van de Britse oud-strijder John ‘Jack’ Fox en Adrienne Dumortier uit Dikkebus. De vader van Jimmy werd na de oorlog ingedeeld in het Labour Corps, een Britse legereenheid die logistieke taken uitvoerde, en ging daarop in dienst bij de Imperial War Graves Commission, de voorloper van de Commonwealth War Graves Commission. “Jimmy en zijn vier zussen kregen een oer-Britse opvoeding. Hij ging al heel jong naar de Ieperse British Memorial School”, vertelt Dominiek Dendooven. Die school werd in 1927-28 gebouwd voor de kinderen van de Britse gemeenschap in Ieper.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De reünie van de oud-leerlingen van de British Memorial School in mei 2001 met burgemeester Luc Dehaene, Jimmy op de eerste rij, tweede van links. © RV

“Na de Duitse inval in mei 1940 werden de kinderen in allerijl naar het Verenigd Koninkrijk geëvacueerd”, aldus de IFFM-medewerker. “Die gevaarlijke vlucht maakte een diepe indruk op de vijfjarige Jimmy en vele decennia later, in 2009, zouden die herinneringen de aanleiding zijn om samen met Sue Elliott het boek ‘The Children who fought Hitler. A British Outpost in Europe’ te schrijven. Het boek vertelt het verhaal van de kleine Britse gemeenschap in Ieper voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De enigszins misleidende, maar goedverkopende, titel slaat op het feit dat nogal wat oud-leerlingen van de school tijdens de Tweede Wereldoorlog actief werden in het verzet of in het Britse leger. Onder dezelfde titel kwam er een BBC-documentaire.”

Eenmalige reünie

“Jimmy kon het boek samenstellen omdat hij vanaf het einde van de jaren 1990 met zoveel mogelijk oud-leerlingen van de Ieperse British Memorial School contact had gezocht en uitgebreid opzoekingen had gedaan naar de Britse gemeenschap en de activiteiten van de IWGC in het Ieper van de jaren 1920 en 1930.” Het was tijdens die opzoekingen dat Dominiek Dendooven en Jimmy Fox elkaar leerden kennen. “We wisselden gedurende jaren informatie en weetjes uit”, zegt Dendooven. “Dat resulteerde in een eenmalige reünie in mei 2001 waar toenmalig burgemeester Luc Dehaene de voormalige Britse Ieperlingen op de binnenkoer van hun oude school in de Elverdingestraat verwelkomde.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jimmy is het jongetje vooraan links op de cover The Children Who Fought Hitler. © RV

Jimmy Fox bouwde een loopbaan uit als fotograaf en woonde en werkte het grootste deel van zijn leven in Parijs. Hij maakte foto’s voor onder meer Vanity Fair, Esquire en Vogue Hommes. “Hij was mede-oprichter van het fotoagentschap Sygma, maar maakte vooral naam als chief editor van het wereldberoemde fotoagentschap Magnum. Dertig jaar lang was hij er de man achter de schermen. Hij bepaalde welke foto’s van mensen als Henri Cartier-Bresson, Eve Arnold en James Nachtwey een internationale bekendheid tegemoet gingen”, verduidelijkt Dominiek Dendooven. “Daarnaast werkte hij mee aan boeken zoals ‘Witness. Magnum Photographs from the Frontline of World War II’ of ‘Magnum Contact Sheets’. Zelf publiceerde hij in 2001 een prachtig boek met zijn foto’s uit de boksring, uitgegeven als ‘Boxing’ in de VS en als ‘Ringside’ in het VK”, aldus Dendooven. Jimmy Fox was een fervent liefhebber van de bokssport en ging kampen bekijken in Parijs, Madrid, Casablanca en New York.

Ongelukkige val

“De voormalige Ieperling bleef echter met veel plezier naar Ieper op bezoek komen, waarbij hij graag enkele woordjes en zinnetjes in het Ieperse dialect sprak. Hij onderhield enkele vriendschappen, onder meer met collega- fotograaf Frans Pyck van Foto Daniël en met de onlangs overleden architectuurhistoricus Hugo Constandt”, klinkt het. Zo’n vijf jaar geleden hielden deze bezoekjes op na een ongelukkige val. Jimmy raakte op de sukkel en dementie zorgde ervoor dat hij in een rust- en verzorgingsinstelling werd opgenomen. Daar is deze voor velen wat onterecht onbekende Ieperling op zaterdag 18 juni 2022 aan de gevolgen van corona overleden.

