Onder meer Maxime Claeys en Entre-Deux-Monts krijgen erkenning van 100% West-Vlaams

Naast één nieuwe streekproducent Maxime Claeys zijn er ook dire nieuwe hoeveproducenten. In Roksem is het label toegekend aan Bioboerderij Baeckelandt en in de Westhoek zijn de hoeveproducenten ‘Hoevewinkel ‘t Omloophof’ in Ieper en ‘Aan de Vleterbeke’ in Oostvleteren toegevoegd aan het lijstje. In deze laatste kan je bovendien overnachten in hun vakantiewoning of in een van de vier luxe safaritenten op de hoeve. Ideaal om de Westhoek te verkennen. In totaal zijn er nu 590 erkende streekproducten en 420 producenten en verkooppunten die het label kregen.