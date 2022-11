Ondanks waarschuwingsborden: jonge Française raakt vast met haar auto op de sporen

Wervik Na zeven jaar terug een Klaasbal, oud-leden van hoogstuden­ten­club Moeder Werviksche hopen op een doorstart

In de zaal van ’t Kapittel in de Ooievaarstraat in Wervik gaat er op zaterdag 3 december vanaf 21.30 uur een Klaasbal door. Het was een jarenlange traditie van hoogstudentenclub Moeder Werviksche. “Het idee was al een tijdlang aan het broeden”, zegt gewezen preses Bert Verhaeghe. “We hopen dat er door ons initiatief misschien een doorstart komt van Moeder Werviksche. Ons Klaasbal mag geen éénmalige editie zijn.” Er zijn nog een kleine honderd tickets voor deze traditie die nu dus in ere wordt hersteld.

14 november