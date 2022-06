Oefen je Nederlands tijdens de zomervakantie in de Ieperse bib

Izegem/Diksmuide Oud-collega en vriend Stefaan na dramatisch ongeval brandweer­man Johnny: “Onze reünie speciaal voor hem uitgesteld, tot hij terug zou zijn uit Amerika”

Honderden uren zaten ze samen in de ziekenwagen om repatriëringen te doen in half Europa. En dus leerden Stefaan Snoeck uit Izegem en Johnny Beernaert uit Diksmuide - allebei brandweerman en duiker - elkaar meer dan goed kennen. “Zijn dood in New York is een grote schok, niet alleen voor mij maar voor velen. Mensen zoals Johnny lopen er niet bij bosjes hoor. Echt een prachtfiguur, dat was hij. Iemand die genoot van het leven, en met een groot hart voor een ander.”

19 juni