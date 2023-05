Nutswerken Kriekstraat: “Omleiding voorzien”

Europese zeearenden nog steeds op vrijersvoe­ten in De Blankaart: “Ze maken aanstalten om te baltsen en namen al een nest van een buizerd in”

Twee Europese zeearenden, de grootste roofvogels van Europa, gingen vorige maand op date in natuurgebied De Blankaart in Diksmuide. Vandaag blijven de twee nog steeds trouw aan elkaar. Meer nog, conservator Guido Vandenbroucke, heeft met eigen ogen gezien dat ze op het nest van de buizerd zaten. Zijn ze aan het oefenen om een nest te maken? Het zou in elk geval een primeur voor Vlaanderen zijn.