Nutswerken aan Eiland

Kortrijk/Wijtschate/Ieper Dorine (61) geeft na 38 jaar haar kindje uit handen: bekend schoon­heids­sa­lon Sense of Beauty neemt nieuwe start met Lisa (25)

Sense of Beauty is overgenomen. Pionier in schoonheidszorg Dorine Vierstraete geeft de fakkel door aan Lisa Plantefève uit Wijtschate. “Het klikte meteen. Lisa pikt alles zeer vlot op. En haar lach alleen al… De klanten zien het zitten”, glimlacht Dorine. Sense of Beauty op het Overbekeplein in Kortrijk gaat volgende week dicht voor opfrissingswerken. Daarna volgt een opendeurweekend.

23 augustus