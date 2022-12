Nu ook over de middag betalen om te parkeren op Ieperse Grote Markt: “Hopelijk spelen we geen klanten kwijt”

IeperVanaf 1 januari moeten mensen die hun wagen op de Ieperse Markt parkeren ook over de middag een parkeerticket betalen, iets wat tot nu niet het geval is. Het stadsbestuur zegt dat in te voeren om verwarring te voorkomen, maar de oppositie spreekt van een pestbelasting. “Is dit nu echt nodig?”, vraagt restaurantuitbater Mathijs Schoonaert zich af.

Wie zijn wagen parkeert op de Grote Markt in Ieper moet daarvoor niet betalen, althans tot eind dit jaar. Vanaf 1 januari is dat wel het geval. De Grote Markt staat ingevuld als zone kortparkeren. Daar kan je maximum 3 uur parkeren. Voor het eerst uur betaal je 1 euro, voor het tweede uur 1,5 euro en voor het derde uur 2 euro. Vanaf 1 januari moeten automobilisten dus over de middag hun parking betalen. “Om een voldoende hoge rotatie te voorzien in de bezetting van de parkeerplaatsen en een balans tussen de parkeerbehoeften van de gebruikers te garanderen in de binnenstad, moeten we een gemeentebelasting op het parkeren van voertuigen voorzien”, aldus het stadsbestuur.

Verschil

“Deze aanpassing van het reglement staat haaks tegenover de gastvrije stad die Ieper zou moeten zijn”, zegt raadslid Katrien Desomer. Desomer haar man is actief in het restaurant Klei op de Grote Markt. “Mensen die in de industriezone werken, of ze nu van Ieper zijn of niet, en over de middag iets willen komen eten in het centrum of er boodschappen willen doen, worden op die manier niet meer gastvrij onthaalt.” Ook haar CD&V-collega Peter De Groote, die een pralinewinkel uitbaat op de Grote Markt, kant zich tegen de belasting. “Unizo en Horeca Ieper hebben jaren gestreden om niet te moeten betalen over de middag. Ze hebben dat uiteindelijk ook losgekregen van het toenmalig CD&V-bestuur. Je moet de mensen stimuleren om te komen, maar door ze extra te laten betalen helpt dat niet. Die kost kan voor de horecazaken wel een verschil maken.”

“Dat het parkeerbeleid van de stad de wensen overlaat weten we al langer”, zucht raadslid Jordy Sabels (Groen Ieper). “Het klopt dat er parkeergeld nodig is om de circulatie te bewerkstellingen, maar deze aanpassing zal daarbij niet helpen. Eigenlijk is dit gewoon een platte belasting. Jullie zien het als de heilige graal, maar eigenlijk is het gewoon fucking bullshit.”

Extra drempel

“Dat onze horeca teniet zal gaan omdat we nu over de middag parkeergeld moeten betalen, zou me toch wel heel fel verbazen”, aldus schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Het is inderdaad niet meteen de sympathiekste maatregel, maar hij werd wel goed overwogen. Hiermee gaan we de verwarring tegen en die was er vaak wel. Zo dachten mensen dat de blauwe zone de uren van het betaald parkeren volgde en dus geen schijf nodig was tussen 12 uur en 13.30 uur.”

Mathijs Schoonaert, uitbater van restaurant van restaurant Vivaldi op de Grote Markt en voorzitter van het marktcomité, schrok toen hij het nieuws hoorde. “Het was fijn geweest mocht er toch op voorhand contact zijn opgenomen met ons zodat we even overleg konden plegen met de collega’s en de centrummanagement”, aldus Mathijs. “Ik vind het geen goed idee om het parkeerreglement nu aan te passen. Mensen die over de middag komen lunchen zijn het gewoon niet te moeten betalen. Het is een stimulans voor de horeca. Nu komt er een drempel bij, je moet een ticket halen en zorgen dat je de tijd niet overschrijdt. Het zal voor veel mensen niet gaan om die 2 euro parkeergeld, maar echt leuk is het toch allemaal niet.”

