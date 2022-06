Nu ook fietssuggestiestroken in de Diksmuidseweg, Brugseweg en Polenlaan: “We maken volop werk van projecten om de fietsveiligheid te verhogen”

In de vroegere situatie eindigden de fietspaden abrupt in de Diksmuidseweg ter hoogte van de Molenweg. In het tussengedeelte, de Polenlaan en aan het begin van de Brugseweg waren nog geen fietsvoorzieningen aanwezig. Op de Brugseweg voorbij het kruispunt met de Stoffelstraat begonnen de fietspaden dan weer opnieuw. Het tussenliggende gedeelte is te smal om fietspaden te voorzien. Om de fietsveiligheid er toch te verhogen, besliste het stadsbestuur er fietssuggestiestroken aan te leggen. De okergele markering geeft extra aandacht aan de tweewielers op de weg. De stroken versmallen de rijbaan visueel, wat bestuurders aanmaant hun snelheid te minderen.

Asfaltverharding

“Aansluitend bij de ambities uit het pas goedgekeurde mobiliteitsplan, maken we nu volop werk van projecten om de fietsveiligheid in Ieper verder te verhogen”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Met deze aanpassing optimaliseren we het fietsnetwerk rondom de binnenstad. Fietssuggestiestroken bieden een alternatief in straten waar er geen mogelijkheid is om vrijliggende fietspaden aan te leggen. Tweewielers krijgen hiermee nu in deze delen van de Diksmuidseweg, Polenlaan en Brugseweg een duidelijke plaats op de rijbaan.”