Nieuwjaarsreceptie trekt heel wat volk op Grote Markt: “Blij dat we opnieuw mogen klinken”

De nieuwsjaarreceptie werd om 11 uur op gang geschoten en al vlug verzamelde er heel wat volk op de Grote Markt. De stad bood iedereen een drankje aan en had daarvoor 22 vaten pils, 10 vaten Kapittel, 12 vaten Wipers Times, witte wijn, frisdrank en water voorzien. “We zijn blij dat we opnieuw mogen klinken”, aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De gezondheidscrisis – ik wil de naam van het virus niet meer uitspreken – maakte het ons niet gemakkelijk en het lijkt of we van de ene crisis in de andere duikelen. Er is de oorlog in Oekraïne die nog steeds bezig is en de energiecrisis. Er wachten ons nog hele grote uitdagingen, maar we blijven niet bij de pakken zitten. De Ieperling bewees 100 jaar geleden al veerkrachtig te zijn. Ik ben dan ook preus op ons doorzettingsvermogen, maar ook op de solidariteit onder elkaar. Iets wat ik de voorbije tijd wel vaak zag. Er wachten ons financieel zware tijden, maar we blijven investeren in de stad. Ook staan we klaar voor mensen die het moeilijk hebben. Die mensen mogen altijd aankloppen bij ons, we helpen mee naar oplossingen zoeken.” Na de nieuwjaarspeech van de burgemeester schoot de muziek opnieuw op gang en werd nog tot 13 uur van een glaasje en een babbel genoten.