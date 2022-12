Nieuwjaarreceptie op 8 januari: “Eindelijk er opnieuw samen op klinken”

Op 8 januari klinken we op de Grote Markt van Ieper op het nieuwe jaar. De stad trakteert alle inwoners op een drankje en elke Ieperling is welkom. Het evenement start om 11 uur en het einde is voorzien om 13 uur. Er is muzikale en kinderanimatie. Voor mensen met een handicap is er een aparte zone met tafels en stoelen ingericht. De speech van de burgemeester wordt vertaald door een doventolk. “Eindelijk kunnen we er opnieuw samen op klinken”, zegt burgemeester Emmily Talpe in haar voorwoord in het stadsmagazine. “Ik hoop jullie massaal te mogen ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie. Namens de stad wens ik iedereen nu al een jaar vol mooie momenten. Met veel geluk, liefde en een goede gezondheid.”