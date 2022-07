Nieuwe wandelgids Via Sacra Western Front Way: “Een indrukwekkend landschap gevormd door meeslepende menselijk verhalen”

Logiesuitbaters

Het traject in België vanaf Mesen tot Nieuwpoort, via Ieper, Zonnebeke en Diksmuide, is volledig bewegwijzerd in 2 richtingen. De route leidt wandelaars doorheen een bijzondere omgeving, langs tal van sites en monumenten, dorpen en stadscentra: een indrukwekkend landschap gevormd door meeslepende menselijke verhalen. De wandelgids telt 48 pagina’s, 18 gedetailleerde kaarten, 46 verhalen en een handige uitklapkaart van het ganse traject. Ze bestaat in het Nederlands en het Engels en wordt te koop aangeboden tegen de prijs van 6 euro bij de diensten voor toerisme in Ieper, Nieuwpoort, Diksmuide en Zonnebeke. Voor de Western Front Way wordt er eveneens samengewerkt met diverse logiesuitbaters uit Ieper en Diksmuide, die indien nodig kunnen zorgen voor de nodige bagage nabreng service. Info op de website van Toerisme Westhoek: www.toerismewesthoek.be/nl/western-front-way.