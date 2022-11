Nieuwe video is ode aan de Flanders Fields: “Landschap als laatste getuige van de Eerste Wereldoorlog”

Carola Oman

De aftrap van de campagne ging gepaard met een video die de Flanders Fields in de kijker zet. Het Gentse video agency StoryMe stond in voor het creatieve concept en het visuele eindresultaat, waarin het getekende landschap de hoofdrol speelt. “Dat doet we niet alleen door in te zetten op prachtige beelden van de verschillende oorlogssites, maar tegelijk ook door een ode te brengen aan de Eerste Wereldoorlog doorheen élk component van de video: klank, beeld en emotie”, zegt Dimitri Van Hoe, CEO van StoryMe. “Het gedicht ‘In the Ypres Sector’ van Carola Oman speelt daarbij een belangrijke rol.”

Engelstaligen

“Oman werkte als verpleegster tijdens de Eerste Wereldoorlog en beschrijft in haar gedicht de tegenstrijdige schoonheid in het oorlogslandschap. De tekst wordt gebracht door verschillende Engelstaligen. Zo zien en horen we onder andere native speakers uit Canada, Groot-Brittannië, Australië en Amerika - niet toevallig een belangrijke groep van bezoekers die Toerisme Vlaanderen hoopt te overtuigen Flanders Fields te ontdekken.” In het filmpje herkennen we onder meer Steve Douglas van de The Grenadier Bookshop, oorlogsgids Kim Wright en Baptist Coelho, de artist in residence van het IFFM in Ieper. “Storytelling is zoveel meer dan gewoon een verhaal vertellen. Het is de combinatie van geluid, beeld en emotie die het geheel méér maakt dan de som van de delen. Dat is in deze video enorm goed geslaagd”, aldus nog Dimitry Van Hoe.