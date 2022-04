Nieuwe versie stadspel Urban Hunt getest: “300 procent aan te bevelen”

IeperDe toeristische dienst van Ieper liet deze week de nieuwe versie van het stadspel Urban Hunt testen door Ieperse logiesverstrekkers. In tegenstelling tot vroeger moeten de deelnemers niet meer op zoek naar stickers, maar verloopt alles via de smartphone. “Leuk is dat het spel ook in het Engels kan worden gespeeld.”

Bij het stadspel Urban Hunt krijgen de deelnemers opdrachten die zijn verspreid over het grondgebied van Ieper. Het is de bedoeling om het in teams tegen elkaar op te nemen of als team tegen de klok. “De spelers krijgen een sms om van start te gaan met het uitvoeren van opdrachten”, zegt Roel Vaneyghen, die samen met Klaas Lannoy het spel ontwikkelde. “Elke opdracht heeft een bepaalde moeilijkheidsgraad en als team moet je eerst tactisch nadenken over welke opdrachten je eerst gaat doen. Wie bijvoorbeeld als eerste een opdracht oplost, krijgt extra punten. Als er door een ander team een fout wordt gemaakt, dan kan je hun punten afnemen. De opdrachten zelfs zijn vragen en raadseltjes rond Ieper, het spel is echt wel gefocust op de stad.”

Gestolen

Onder meer na opmerkingen van gebruikers, werd nu een vernieuwde en betere versie van Urban Hunt uitgewerkt. “Aanvankelijk werkten we met klevertjes, maar het probleem was dat die werden gestolen. We moesten net voor het spel begon nog een controle doen en dat was niet meer haalbaar. Bij de nieuwe versie kunnen mensen online boeken en zelf hun teams aanmaken. Iedereen kan spelen op welk tijdstip hij maar wil. Bij grote groepen zorgen we wel voor begeleiding.”

Wesley Butstraen van de Ieperse toeristische dienst liet Ieperse logiesverstrekkers het spel testen.

Competitiegeest

De nieuwe versie van Urban Hunt werd deze week getest door logiesuitbaters uit Ieper. “Het was heel fijn spelen met de collega’s”, zegt Natasja Feliers van Ariane Hotel in Ieper. “Van het spel kan je een gezellige familiewandeling maken, maar wij blijven fan van een beetje teamverdeling en een gezonde competitiegeest. Leuk is dat het spel ook in het Engels kan worden gespeeld. We kunnen het 300 procent aanbevelen.” Urban Hunt begon in Ieper en heeft in die stad ook de meeste spelers, meer nog dan in Gent. Het makers willen naast in Ieper en Gent ook in Brugge, Mechelen en Leuven van de grond komen. Alle info via urbanhunt.be.

Via de smartphone lopen de opdrachten binnen.

Spannend!