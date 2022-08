Nieuwe toeristische wandelbewegwijzering in de Ieperse binnenstad

De signalisatie leidt bezoekers aan Ieper in de eerste plaats vanaf de randparkings en het station naar het hart van de stad en de belangrijkste bezienswaardigheden. Dat gaat onder meer over de verschillende musea, de Grote Markt en de Sint-Maartenskathedraal. “Maar ook naar de winkelwandelbuurten, de Menenpoort en de kazematten”, aldus schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “In totaal werden iets minder dan 100 signalisatiepijlen verdeeld over 12 locaties. Wanneer nieuwe bezienswaardigheden zouden ontwikkeld worden kan het aantal pijlen uitgebreid worden. Hiermee is een eerste actie uit de nieuwe strategische visienota voor het toerisme in Ieper uitgevoerd. Ook worden verschillende oudere bordjes naar de opgenomen bezienswaardigheden weggenomen, want we willen uiteraard geen overdaad aan bordjes in ons mooie stadscentrum.”