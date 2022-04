Nieuwe sportruimte moet studierichting Sportwetenschappen promoten: “Lichamelijke opvoeding is al lang heel wat meer dan enkel gymnastiek”

IeperHet college in Ieper is een studierichting rijker. Leerlingen die sterk geïnteresseerd zijn in sport, bewegen en wetenschappen kunnen nu in de 2de graad kiezen voor Sportwetenschappen. De school opende in dat kader een vernieuwde sportruimte. “Ook leerlingen uit andere richtingen mogen zich hier gerust in het zweet werken.”

Toen de auteur van dit artikel nog naar het middelbare school ging, bestonden de lessen lichamelijke opvoeding voornamelijk uit touwklimmen en koprollen en boksprongen maken. Dat het er anno 2022 toch wel eventjes anders aan toe gaat, blijkt na een bezoek aan de vernieuwde sportzaal van het Ieperse college. De zaal, die de naam Olympia kreeg, werd deze week officieel geopend.

Tatami

“Deze ruimte werd doorheen de jaren een beetje verwaarloosd omdat we op school een nieuwe sportzaal in gebruik hadden genomen”, zegt Leen Corneillie uit Ieper. De sportleerkracht liep zelf nog school in het Ieperse college en geeft er nu al 17 jaar les. “Ondertussen voldoet die zaal niet meer aan de moderne noden. Daarom besloten we deze oudere hal opnieuw gebruiksklaar te maken. De ruimte is aangepast aan een nieuw concept: er staat een crosstrainer, een roeimachine en een loopband. Daarnaast is er een tatami, waarop de leerlingen zich kunnen uitleven in contact- en zelfverdedigingsporten. We bouwden een klim- en klauterparcours en er is een projectiescherm waarop we instructies tonen. De bedoeling is dat we in de ruimte les geven, ik denk aan EHBO en blessurepreventie.”

De nieuwe richting Sportwetenschappen focust zich niet op topsporters, maar op jongens en meisjes die houden van bewegen en wetenschappen.

De vernieuwde ruimte is ideaal om te worden gebruikt door leerlingen Sportwetenschappen, een nieuwe richting in het college. De school is in de ruime regio de enige onderwijsinstelling die een studierichting sport in het ASO aanbiedt. “Vorig schooljaar was het de eerste keer dat we de studiekeuze Sportwetenschappen mochten organiseren”, weet Leen Corneillie. “We willen vooral jongens en meisjes aantrekken die in wetenschappen zijn geïnteresseerd. De richting Sportwetenschappen sluit sterk aan bij de richting Natuurwetenschappen. Wel krijgen de leerlingen er 5 uur sport en beweging in tegenstelling tot de 2 uur in andere richtingen. Vergis je niet, na je humaniora kan je hiermee echt nog alle kanten uit”

Rugschool

Volgens de sportlerares hoef je geen topsporter te zijn om sportwetenschappen te volgen. “Dat is niet het profiel dat we zoeken”, aldus Leen Corneillie. “De studierichting is vooral bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in sport, wetenschappen en bewegen. Trouwens, 5 uur bewegen is voor iedereen een meerwaarde, want het is een feit dat we veel te veel voor het scherm zitten. In de laatste leerplannen merken we trouwens dat zaken als rugscholing en levenslang sporten aan belang winnen. Onze studenten leren hier op sportvlak zaken aan die ze ook buiten school kunnen gebruiken.”

De vernieuwde sportzaal werd deze week officieel geopend.

In de nieuwe sportruimte van de school kunnen alle leerlingen zich uitleven.