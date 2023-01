Nieuwe maaltijdwinkel van Bon’Ap in Ieper: “We dragen ons steentje bij tegen armoede”

IeperIn de Rijselsepoort in Ieper opent woensdag 1 februari de nieuwe maaltijdwinkel van Bon’Ap. Voor de keten is het de 40ste vestiging in Vlaanderen. De winkel is nog op zoek naar extra personeel.

Bon’Ap is de maaltijdwinkel van de Belgische groep Meat&More. Naast vers vlees en diepvriesproducten vind je er kant-en-klare koude en warme gerechten, voor thuis of onderweg. “Daarnaast positioneert Bon’Ap zich als een lokale speler. We spelen flexibel in op de wisselende vraag van de klant, wat voedselverspilling sterk beperkt. De maaltijdwinkelketen is ontstaan in 2013 en telt ondertussen 39 winkels”, zegt Geert Ally, CEO van Meat&More.

‘Preus lik 40'

Op woensdag 1 februari opent in de Rijselsepoort in Ieper de 40e vestiging in Vlaanderen. Het merk zet deze 40e winkel extra in de kijker met de slogan ‘Preus lik 40’ en een openingswedstrijd. “Als Vlaams bedrijf dromen we van een Bon’Ap op minder dan 15 minuten rijden voor elke Vlaming”, vertelt William Ally, zoon van oprichter Geert Ally. “Met de opening van deze Bon’Ap komen we weer een stukje dichter bij onze droom. Het is de elfde Bon’Ap in provincie West-Vlaanderen waardoor het merk zijn aanwezigheid in de regio blijft versterken.” Meat&More, het bedrijf achter Bon’Ap, is niet onbekend in Ieper. Jarenlang hebben ze er met Buurtslagers de slagerij in de Lidl uitgebaat. Ook nu vind je Buurtslagers in de Carrefour Market op het Vandenpeereboomplein.”

Wokschotels

Klanten kunnen tijdens de openingsweek deelnemen aan de openingswedstrijd. “Je maakt kans op 40 euro aan producten en je krijgt er een gratis diepvriestas bovenop. De wedstrijd loopt in Bon’Ap Ieper van woensdag 01 februari tot en met zaterdag 04 februari. We dragen bovendien lokaal ons steentje bij tegen armoede. Als voedingsbedrijf willen we dat iedereen moet kunnen genieten van zorgeloze maaltijden. We beseffen dat een zorgeloze, volwaardige maaltijd met groenten echter niet voor iedereen altijd evident is. Daarom maken we van deze opening gebruik om 40 wokschotels weg te schenken aan kansarme gezinnen via de vereniging Actie tegen Armoede.” De vestiging in Ieper is nog op zoek naar nieuwe collega’s. Solliciteren kan via bonap.be.

